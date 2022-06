Résultat des législatives à Varennes-sur-Allier - Election 2022 (03150) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Varennes-sur-Allier

Le résultat des élections législatives 2022 à Varennes-sur-Allier est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de l'Allier

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative à Varennes-sur-Allier. À Varennes-sur-Allier, les 2657 électeurs inscrits dans la 1ère circonscription de l'Allier se sont prononcés pour la candidature Les Républicains. Les citoyens des 125 autres communes composant la 1ère circonscription de l'Allier voteront-ils comme ceux de Varennes-sur-Allier ? Roger Litaudon a obtenu 32% des suffrages. Marie Cibert (Rassemblement National) et Yannick Monnet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à respectivement 22% et 19% des votes. Le niveau de la participation parmi les habitants inscrits dans les registres électoraux dans la commune pour cette circonscription électorale s'élève à 48%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Varennes-sur-Allier Yannick Monnet Nouvelle union populaire écologique et sociale 30,57% 18,55% Michel Barbarin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,44% 12,18% Marie Cibert Rassemblement National 19,40% 22,02% Roger Litaudon Les Républicains 12,33% 31,69% Jean Mallot Divers gauche 7,80% 9,44% Pierre de Nicolay Reconquête ! 5,24% 2,34% Fabien Malavaud Divers droite 2,11% 1,21% Marion Sennepin Ecologistes 1,75% 1,53% Jean-Marc Collot Divers extrême gauche 1,37% 1,05% Participation au scrutin Circonscription Varennes-sur-Allier Taux de participation 51,25% 47,76% Taux d'abstention 48,75% 52,24% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,09% 1,10% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90% 1,18% Nombre de votants 45 789 1 269

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Varennes-sur-Allier sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:02 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Varennes-sur-Allier ? Dans les 3 bureaux de vote de Varennes-sur-Allier, les voix de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat LFI avait obtenu 13,6% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Les reports des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à considérer ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,13% et 1,47% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer glaner 17,2% à Varennes-sur-Allier pour ces légilsatives. 16:30 - À Varennes-sur-Allier, des sondages aussi valables ? Les indications nationales des dernières semaines se répercuteront sans doute à Varennes-sur-Allier. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote ce vendredi soir (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans le même temps, le Rassemblement national a passé la barre des 19%. Or à l'issue du dernier rendez-vous présidentiel, à Varennes-sur-Allier, Marine Le Pen grimpait à la meilleure place avec 33,64% des voix, devant Emmanuel Macron à 26,93%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, troisième à 13,6% et Éric Zemmour à 5,35%. Par contre à l’échelle nationale, Emmanuel Macron concluait cette première bataille avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. 14:30 - À Varennes-sur-Allier, l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives reste la participation À Varennes-sur-Allier, l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2022 sera l'abstention. La flambée des prix qui alourdit le budget des familles serait notamment en mesure de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Varennes-sur-Allier (03150). En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 71,78% des personnes aptes à voter dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 71,44% au premier tour, c'est-à-dire 1 899 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des élections législatives 2022 à Varennes-sur-Allier ? Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité, il faut étudier les résultats des scrutins passés. Lors des dernières élections législatives, parmi les 2 645 personnes en âge de voter à Varennes-sur-Allier, 55,54% étaient restées chez elles au premier tour. L'abstention était de 50,4% pour le deuxième round. Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le taux d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Varennes-sur-Allier ? Pour ces élections législatives de 2022 à Varennes-sur-Allier, les 3 bureaux de vote (de Garderie Périscolaire à Centre de Secours) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 2658 votants à 18 heures, pour passer au décompte des suffrages. Ce sont 9 candidats qui se présentent dans l'unique circonscription couvrant la ville, soit à peu près autant que dans le reste du pays en moyenne.

