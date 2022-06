En direct

19:02 - Sur quel candidat vont se transférer les voix de gauche à Varilhes ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 20,29% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Varilhes en avril. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,73% et 3,8% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche peut donc espérer glaner 26,82% à Varilhes pour ces élections légilsatives.

16:30 - Que peuvent dire les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Varilhes ? Lors de la dernière élection, à Varilhes, Marine Le Pen avait terminé en pôle position au premier round de l'élection avec 27,48% des voix, devant Emmanuel Macron à 21,05%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 20,29% et Jean Lassalle, quatrième à 8,3%. Un verdict à interpréter selon ce qui a eu lieu au niveau national : un Emmanuel Macron en tête à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les indications nationales des ultimes semaines infléchiront sans doute la situation et donc le résultat des législatives à Varilhes. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point vendredi soir, avec un Rassemblement national très proche, non loin des 20%.

14:30 - Quel impact aura la participation sur les résultats des législatives à Varilhes ? À Varilhes, la participation sera indéniablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2022. L'inflation cumulée avec les craintes engendrées par la situation géopolitique actuelle, sont de nature à modifier les décisions que prendront les citoyens de Varilhes. Il y a deux mois, au deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 671 personnes en âge de voter au sein de la ville, 27,13% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 24,19% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des élections législatives à Varilhes ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Pour mémoire, au niveau national en 2017, l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012. L'étude des élections précédentes est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, 52,93% des inscrits sur les listes électorales de Varilhes avaient pris part au vote au premier tour. Le taux de participation était de 43,0% au tour deux.