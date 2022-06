Résultat de la législative à Vence : en direct

12/06/22 18:47

À Vence, le niveau d'abstention constituera indéniablement un critère décisif du scrutin législatif. Au niveau national, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du second tour de la dernière présidentielle, 27,85% des personnes aptes à participer à une élection dans l'agglomération avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 26,96% au premier tour. L'inflation qui pèse sur le budget des Français serait notamment capable d'éloigner les habitants de Vence des isoloirs.

Les dynamiques nationales des derniers jours auront sans doute une résonnance sur les législatives à Vence au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. La coalition de gauche soulevée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans cette séquence, le Rassemblement national a courru après les 20%. Or le président sortant avait obtenu 28,04% des voix à Vence, à l'issue de la dernière présidentielle contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du FN se hissait à 23,33% des voix contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 16,57% (contre à un peu moins de 22%).

Les inscrits de Vence avaient donné 16,57% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la 1re manche de la présidentielle. Les reports des votes socialistes et écologistes sont aussi à observer ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,56% et 0,85% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit une réserve de voix de 6,41% du côté des électeurs de gauche, et donc 22,98 en comptant le vote Mélenchon.

Comme partout dans l'Hexagone, les 18 966 électeurs de Vence ( Alpes-Maritimes ) seront incités à participer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 28.0% des votes au premier tour à Vence, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste perdante de la présidentielle de 2022 et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 23.3% et 16.6% des votes. Le choix des votants de Vence était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (54.7% des suffrages). Marine Le Pen avait rassemblé 45.3% des suffrages. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président récemment réélu pourra-t-il se reposer sur cette agglomération pour obtenir une majorité de l'Assemblée nationale ?