13/06/22 01:45

Le résultat des élections législatives 2022 à Vendin-lès-Béthune est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 9ème circonscription du Pas-de-Calais

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat du premier round de l'élection législative 2022 à Vendin-lès-Béthune. Le taux de participation parmi les électeurs inscrits sur les registres électoraux au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative atteint 50%. Reste à déterminer si les habitants des 31 autres communes faisant partie de la 9ème circonscription du Pas-de-Calais feront les mêmes choix que ceux de Vendin-lès-Béthune. Caroline Parmentier a engrangé 33% des suffrages dans la ville. Amandine Bonifacio (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Marguerite Deprez-Audebert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) la suivent avec respectivement 21% et 14% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vendin-lès-Béthune Caroline Parmentier Rassemblement National 30,72% 32,54% Marguerite Deprez-Audebert Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,91% 13,64% Amandine Bonifacio Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,99% 20,97% Hakim Elazouzi Union des Démocrates et des Indépendants 9,63% 9,09% Stéphane Saint-André Divers gauche 7,75% 10,85% Fanny Judek Reconquête ! 2,74% 2,27% Abdellah Baïk Ecologistes 2,06% 1,65% Matthieu Pinchon Divers droite 1,84% 1,45% Corinne Martin Ecologistes 1,72% 2,58% Charlotte Matton Droite souverainiste 1,72% 2,58% Jacques Delaire Divers extrême droite 1,02% 0,21% Anne-Marie Deflandre Divers extrême gauche 0,82% 0,93% Julien Guaquier Divers 0,52% 0,31% Valentin Brasseur Divers 0,45% 0,83% Zaïna Fellaha Divers 0,13% 0,10% Participation au scrutin Circonscription Vendin-lès-Béthune Taux de participation 48,15% 49,75% Taux d'abstention 51,85% 50,25% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 1,80% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85% 1,20% Nombre de votants 38 578 998

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Vendin-lès-Béthune sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:55 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Vendin-lès-Béthune ? Dans les 2 bureaux de vote de Vendin-lès-Béthune, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les législatives. Le candidat de gauche avait obtenu 15,05% des suffrages en avril dernier dans la localité. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,49% et 0,94% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 18,48% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune. 16:30 - Les enquêtes d'opinion, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Vendin-lès-Béthune ? Avec 38,37% des votes, à Vendin-lès-Béthune, Marine Le Pen avait obtenu la tête du vote à la dernière présidentielle. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 22,18%, devant Jean-Luc Mélenchon à 15,05% et Fabien Roussel à 8,13%. Les indications nationales des derniers jours viendront certainement infléchir ce décor lors des législatives dans la cité ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Il faut se rappeler que l'alliance LREM-Ensemble a chuté tout près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - Que sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives à Vendin-lès-Béthune ? Le taux d'abstention constituera indiscutablement un critère déterminant de ce scrutin législatif 2022 à Vendin-lès-Béthune. La hausse des prix des carburants qui plombe les finances des ménages, cumulée avec les craintes provoquées par le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, seraient de nature à impacter la participation à Vendin-lès-Béthune (62232). Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 75,55% dans la localité. Le taux de participation était de 74,5% au premier tour, ce qui représentait 1 513 personnes. Pour rappel, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Vendin-lès-Béthune au premier tour des législatives 2022 ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des élections passées. Durant les législatives de 2017, sur les 2 113 inscrits sur les listes électorales à Vendin-lès-Béthune, 49,17% s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour. La participation était de 44,01% pour le second round. La proclamation des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de scrutin. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - On peut faire son choix jusqu'à 18 heures à Vendin-lès-Béthune pour ces législatives Bienvenue dans ce live où nous suivrons les moments clés de ce premier volet des législatives 2022 à Vendin-lès-Béthune, jusqu'à ce que le résultat soit révélé. Il y a 15 candidats dans la seule circonscription de la métropole (un chiffre plus élevé que la moyenne) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour choisir les finalistes ce dimanche de 1er tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Vendin-lès-Béthune : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Vendin-lès-Béthune (62232) ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin prochains. Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 38% des suffrages au premier tour à Vendin-lès-Béthune. L'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22% et 15% des votes. Le choix des administrés de Vendin-lès-Béthune était resté égal au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (60% des suffrages), abandonnant donc à Emmanuel Macron 40% des suffrages. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de s'approprier un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ?