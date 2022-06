Résultat de la législative à Verniolle : en direct

12/06/22 11:11

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Verniolle sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:11 - Les législatives se finissent à 18 heures à Verniolle Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous tenterons de donner les clés de cette 1re étape des législatives 2022 à Verniolle, jusqu'à ce que les résultats soient communiqués. On compte 10 candidats dans la seule circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour choisir les finalistes ce dimanche de premier tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Verniolle

Les élections législatives 2022 auront lieu à Verniolle comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Ariège

Tête de liste Liste Jean-Marc Garnier Rassemblement National Bénédicte Taurine Nouvelle union populaire écologique et sociale François-Xavier Jossinet Reconquête ! Renaud Fabart Ecologistes Yannick Lomré Droite souverainiste Claire Couly Divers gauche Anne-Sophie Tribout Ensemble ! (Majorité présidentielle) Gisèle Lapeyre Divers extrême gauche Martine Froger Divers gauche Jean-Pierre Salvat Régionaliste

Législatives 2022 à Verniolle : les enjeux

Pendant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 23,9% des suffrages au premier tour à Verniolle. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22,2% et 21,9% des voix. Et pour finir renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en rassemblant 53,3% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 46,7% des voix. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de rafler un siège de député dans cette circonscription ? Comme partout dans le pays, les votants de Verniolle (09340) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale les 12 et 19 juin 2022.