Résultat des législatives à Verquin - Election 2022 (62131) [PUBLIE]

13/06/22 01:45

Résultat des législatives 2022 à Verquin

Le résultat des élections législatives 2022 à Verquin est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 9ème circonscription du Pas-de-Calais

Le résultat de l'élection législative à Verquin est tombé. C'est la candidature Rassemblement National qui a obtenu le plus de votes auprès des 2638 habitants de Verquin votant dans la 9ème circonscription du Pas-de-Calais. Les électeurs des 31 autres communes de la 9ème circonscription du Pas-de-Calais voteront-ils comme ceux de Verquin ? Le taux de participation parmi les électeurs autorisés à voter dans la commune pour cette circonscription législative atteint 47% (1 406 non-votants). Caroline Parmentier a réuni 36% des voix. Amandine Bonifacio (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Marguerite Deprez-Audebert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoivent 18% et 16% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Verquin Caroline Parmentier Rassemblement National 30,72% 36,37% Marguerite Deprez-Audebert Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,91% 16,40% Amandine Bonifacio Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,99% 17,98% Hakim Elazouzi Union des Démocrates et des Indépendants 9,63% 6,30% Stéphane Saint-André Divers gauche 7,75% 8,86% Fanny Judek Reconquête ! 2,74% 2,40% Abdellah Baïk Ecologistes 2,06% 1,57% Matthieu Pinchon Divers droite 1,84% 0,83% Corinne Martin Ecologistes 1,72% 2,73% Charlotte Matton Droite souverainiste 1,72% 4,23% Jacques Delaire Divers extrême droite 1,02% 0,25% Anne-Marie Deflandre Divers extrême gauche 0,82% 1,08% Julien Guaquier Divers 0,52% 0,91% Valentin Brasseur Divers 0,45% 0,08% Zaïna Fellaha Divers 0,13% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Verquin Taux de participation 48,15% 46,70% Taux d'abstention 51,85% 53,30% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 1,70% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85% 0,32% Nombre de votants 38 578 1 232

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Verquin sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:37 - Que peut espérer la Nupes pour ces législatives à Verquin ? Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une des énigmes de ces élections législatives, à Verquin comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 17,08% des suffrages en avril dernier dans la commune. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,74% et 1,29% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 4,03% à gauche de l'échiquier (et donc 21,11% en comptant les suffrages de Mélenchon). 16:30 - Que disent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Verquin ? La majorité LREM-Ensemble est tombé très près de de la Nupes dans les intentions de vote vendredi soir (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le RN, pour sa part, a courru après les 20%. Ces tendances nationales des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Verquin au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Verquin, Marine Le Pen finissait en pôle position avec 40,01% des voix, devant Emmanuel Macron à 20,39%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 17,08% et Éric Zemmour à 6,37%. 14:30 - La participation reste l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 à Verquin L'un des critères principaux de ce scrutin législatif 2022 sera indéniablement le taux de participation à Verquin. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 24,63% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 25,34% au premier tour. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact sur les prix des matières premières pourraient potentiellement modifier les décisions que prendront les citoyens de Verquin (62131). 11:30 - La participation à Verquin peut-elle encore baisser lors des législatives 2022 ? L'observation des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette localité. En 2017, à l'occasion des législatives, parmi les 2 610 personnes en âge de voter à Verquin, 59,77% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 52,76% au round numéro deux. Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le taux de participation qui est toujours très bas lors de ce type de scrutin. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Les paramètres clés des élections législatives à Verquin Les clés de ces élections législatives à Verquin sont simples : la commune ne correspond qu'à une seule circonscription où s'opposent 15 candidats. Un niveau au-dessus de celui du reste du pays. Les votants auront jusqu'à 18 heures dans la soirée pour rejoindre leur isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour maximiser la part d'inscrits mobilisés.

Législatives 2022 à Verquin : les enjeux

Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 40% des voix au premier tour à Verquin. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20% et 17% des votes. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Verquin avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 62% des voix, cédant ainsi à Emmanuel Macron 38% des votes. Les habitants de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les votants de Verquin (62131) seront incités à participer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022. Vers quel prétendant iront-ils ?