Résultat de la législative à Vezin-le-Coquet : en direct

12/06/22 11:09

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Lors de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 36% des votes au premier tour à Vezin-le-Coquet, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien député européen et la candidate d'extrême-droite avaient obtenu 26% et 12% des suffrages. Le choix des électeurs de Vezin-le-Coquet était resté identique au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (81% des voix), laissant par conséquent à Marine Le Pen 19% des suffrages. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président nouvellement réélu pourra-t-il faire confiance à cette ville pour acquérir la majorité des députés de l'hémicycle ? Quel postulant à l'hémicycle les électeurs demeurant à Vezin-le-Coquet installeront-ils en tête des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ?