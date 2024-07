Résultat des législatives 2024 à Pacé : les premiers chiffres du 2e tour

Le niveau d'abstention est à n'en pas douter un critère important de ce scrutin législatif 2024. Dans la ville, l'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 21,47%. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 17,5% des votants de la ville. Le taux d'abstention était de 17,65% au deuxième tour. En comparaison, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 42,76% au premier tour et 41,16% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Pacé aujourd'hui ? La nouvelle perception de la vie politique serait par exemple capable de modifier les décisions que prendront les habitants de Pacé.

17:29 - Élections législatives à Pacé : impact de la démographie et de l'économie locale

A mi-chemin des législatives, Pacé regorge de diversité et d'activités. Avec ses 29,66% de cadres pour 11 918 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 862 entreprises, Pacé permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (89,7%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. La présence de 304 résidents étrangers, soit 2,53% de la population, contribue à son ouverture au monde. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 40,84% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 435,26 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Pacé, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.