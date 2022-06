Résultat de la législative à Vigy : 2e tour en direct

Un total de 22,57% des votes pouvait être estimé pour la Nupes avant ces législatives à Vigy. L'équivalent du cumul des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les habitants de Vigy ont pourtant concédé 18,44% de leurs voix aux Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés, pour la première étape des législatives. Ce qui avait tout de même offert la troisième place à la Nupes.

15:30 - Les candidats Divers centre peuvent-elles gagner à Vigy ?

Dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du premier round de l'élection législative, les électeurs de Vigy ont plébiscité les candidats Divers centre qui ont accumulé 26,76% des voix. En seconde position, la candidature Rassemblement National ramasse 20,25% des suffrages. Enfin, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 18,44% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 députés.