20:11 - Quel résultat aux législatives de Vigy pour la Nupes ?

La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera un des enjeux de ces législatives, à Vigy comme dans le reste du pays. Le candidat LFI avait enregistré 14,59% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,04% et 0,84% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer glaner 20,47% à Vigy pour ce premier tour.