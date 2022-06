Résultat de la législative à Villabé : en direct

19:23 - Sur qui vont converger les supporters de gauche à Villabé ?

Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si l'élection ne s'était basée que sur les chiffres de Villabé. Et c'est encore sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,47% et 1,43% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre une réserve de voix de 4,9% à gauche (et donc 34,19% en comptant le vote Mélenchon).