Résultat des législatives 2024 à Ormoy : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

21:12 - 28,51% pour le Front populaire à Ormoy La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient opté pour le Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, ce sont 28,06% des bulletins qu'a glanés l'ensemble à l'échelle nationale, alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 28,51% des suffrages à Ormoy. Un chiffre à mettre en perspective néanmoins avec les 25,88% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. On saura ce soir si la gauche est au niveau ou non de son score de 2022 lors du second tour, soit 46,48% à l'époque.

20:58 - 18 points gagnés en 2 ans par le Rassemblement national à Ormoy Le résultat obtenu par la formation incarnée par Jordan Bardella au second tour sera un enjeu pour cette législative à l'échelle locale. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 18 points à Ormoy entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet être monté encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:05 - Quel score à Ormoy pour le RN aux législatives ? Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) a obtenu 39,28% des votes à Ormoy dimanche 30 juin dernier, lors du 1er tour des élections législatives. Un score qui lui a permis d'arriver devant Mathieu Hillaire (Nouveau Front populaire) et Naïma Sifer (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec 28,51% et 21,64% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Nathalie Da Conceicao Carvalho glanant cette fois 40,3%, devant Mathieu Hillaire avec 26,54% et Naïma Sifer avec 22,09%.

19:21 - A la proclamation des résultats des élections législatives 2024, quelle est l'abstention à Ormoy ? Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des précédentes consultations politiques ? Le 30 juin dernier, 32,57% des électeurs d'Ormoy n'ont pas voté au premier round des élections législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait effectivement à 51,4% des électeurs d'Ormoy (91). L'abstention était de 52,95% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle atteignait 25,90% à midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Ormoy, l'abstention peut-elle augmenter lors du second tour des législatives 2024 ? Ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Ormoy, qu'en est-il de la participation ? Les résidents d'Ormoy ont participé au 1er tour des législatives 2024 à hauteur de 67,43%. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 44,34% au premier tour et 40,67% au second tour. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 79,04% au sein de la ville. Le taux de participation était de 72,91% au second tour, ce qui représentait 1 020 personnes. Les enjeux de ce scrutin historique sont par exemple capables d'inciter les habitants d'Ormoy à ne pas rester chez eux.

17:29 - Ormoy : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville d'Ormoy, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 41% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,11%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (77,58%) met en avant le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 30 867 euros par an souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 638 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 13,05% et d'une population étrangère de 7,86% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Ormoy mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 20,23% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.