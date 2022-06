Résultat de la législative à Villefranche-sur-Cher : 2e tour en direct

15:30 - Quelle issue pour le second tour des législatives à Villefranche-sur-Cher ?

D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. De son côté, le Rassemblement national devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités électorales des territoires. Le 12 juin dernier lors du 1er tour des élections législatives, les électeurs de Villefranche-sur-Cher ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a réuni 29,46% des votes. En deuxième place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 20,32% des votes. Enfin, la candidature Reconquête ! Recueille 16,45% des voix.