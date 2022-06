En direct

19:33 - Quel candidat vont retenir les supporters de gauche à Villefranche-sur-Cher ? Les habitants de Villefranche-sur-Cher avaient concédé 13,16% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour la 1re étape de la dernière présidentielle 2022. N'oublions pas non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 1,28% et 1,62% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc espérer un total théorique de 16,06% à Villefranche-sur-Cher pour ces élections légilsatives.

16:30 - Que peuvent enseigner les grandes tendances des législatives 2022 pour Villefranche-sur-Cher ? La Nupes est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote ce vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France). Au même moment, le RN de Marine Le Pen est venu coller les 20%. Ces mouvements des ultimes semaines s'appliqueront probablement sur le résultat des législatives à Villefranche-sur-Cher. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Lors de la dernière élection, à Villefranche-sur-Cher, Marine Le Pen obtenait la tête du vote avec 38,53% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,49%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, troisième à 13,16% et Éric Zemmour à 9,45%. En revanche en France, Emmanuel Macron terminait cette première bataille avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - La participation reste le chiffre phare de ces législatives 2022 à Villefranche-sur-Cher À Villefranche-sur-Cher, l'un des facteurs importants du scrutin législatif 2022 sera indiscutablement le taux de participation. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie et ses conséquences sur les prix des matières premières seraient capables de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Villefranche-sur-Cher. Il y a deux mois, au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 77,17% au sein de la localité. Le taux de participation était de 74,5% au premier tour, c'est-à-dire 1 513 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

11:30 - Au moment des résultats des législatives 2022, quels seront les taux de participation à Villefranche-sur-Cher ? Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012. L'analyse des résultats des scrutins antérieurs permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. En 2017, à l'occasion des législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 54,98% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Villefranche-sur-Cher. L'abstention était de 49,14% pour le round numéro deux.