Résultat de la législative à Villeneuve-lès-Béziers : 2e tour en direct

15:30 - Les candidats Divers droite plébiscités lors du 1er tour

Au soir du premier round, dimanche 12 juin, les électeurs de Villeneuve-lès-Béziers ont plébiscité les candidats Divers droite à qui ils ont accordé 50,0% des bulletins de vote. Ils ont précédé les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui obtiennent respectivement 14,33% et 12,8% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 députés.