Résultat de la législative à Villepinte : en direct

12/06/22 18:51

À Villepinte, l'un des facteurs déterminants de ce scrutin législatif sera sans aucun doute le niveau de participation. La flambée des prix qui grève le budget des Français combinée avec les craintes liées à la guerre en Ukraine sont en mesure d'impacter les décisions que prendront les citoyens de Villepinte. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 19 394 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 43,18% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 32,53% au premier tour. En proportion, à l'échelle de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

Les indicateurs nationaux des dernières heures auront sans doute un écho à Villepinte dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. La coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Avec 54,2% des votes, au premier round à Villepinte cette fois, Jean-Luc Mélenchon avait glané la meilleure place à l'issue du dernier scrutin présidentiel. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 19,1%, surclassant Marine Le Pen à 13,12% et Éric Zemmour à 4,02%. Pourtant, dans toute la France, on retrouvait Emmanuel Macron à près de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%.

Jean-Luc Mélenchon aurait pu être élu au premier tour le dimanche 10 avril si le premier tour de la présidentielle n'avait eu lieu qu'à Villepinte, le député de Marseille ayant atteint 54,2% des suffrages dans la ville. Et c'est encore sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 1,38% et 0,56% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 56,14% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune.

Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 54% des votes au premier tour à Villepinte, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et l'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 19% et 13% des voix. Jean-Luc Mélenchon n'ayant pas réussi à se maintenir, Emmanuel Macron était finalement ressorti en tête du second tour avec 70% des votes face à Marine Le Pen (30%). La nouvelle coalition de partis de gauche remportera-t-elle la majorité des voix des votants de cette agglomération comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Les citoyens de Villepinte (93) reprendront le chemin des isoloirs en 2022 : ils seront priés de contribuer aux élections législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.