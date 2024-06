Résultat des législatives à Aulnay-sous-Bois : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:54 - La gauche avec le RN et Ensemble dans un mouchoir de poche à Aulnay-sous-Bois pour ces législatives ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est le Front populaire qui se présente cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Aulnay-sous-Bois, le binôme Nupes avait en effet glané 39% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une poussée à affiner avec les 53% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt (50,67% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,38% pour Yannick Jadot, 1,56% pour Fabien Roussel et 0,78% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les sondages ? La liste Glucksmann a plus récemment atteint 8,78% à Aulnay-sous-Bois pour les élections continentales. Mais on peut en revanche remonter ce score à 52% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du leader Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (40,23%), de Marie Toussaint (3,15%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,84%).

18:42 - À Aulnay-sous-Bois, des candidats RN favoris ? Difficile de résumer clairement tous ces résultats. Mais des pistes émergent… Les sondeurs imaginent un parti de Jordan Bardella à environ 33% des suffrages dans l'Hexagone ce dimanche 30 juin, soit quinze points au-dessus de son score des législatives 2022. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique doit le porter à 26% à Aulnay-sous-Bois, soit 15 points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais Aulnay-sous-Bois n'est pas la France et on note que le parti n'a pour l'instant gagné ici que 1 point de plus entre les européennes de 2019 et celles de 2024 par exemple. Voilà qui devrait tempérer les analyses les plus risquées.

15:31 - Aulnay-sous-Bois fait exception lors des élections du 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme d'autant plus indispensable au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. Même si certaines communes sont hors catégorie... La liste Bardella n'a terminé que deuxième en effet aux européennes il y a quelques jours à Aulnay-sous-Bois. La liste de Manon Aubry s'est arrogée la première place avec 40,23%, contre 19,84% pour le RN.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon devant Macron et Le Pen à Aulnay-sous-Bois au premier tour de l'élection présidentielle Lors de l'élection du président de la République, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 50,67% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 19,21%. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 12,79%. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 71,37% devant Marine Le Pen (28,63%).

12:32 - Les données des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Aulnay-sous-Bois ? Le RN ne convainquait pas dans la commune d'Aulnay-sous-Bois il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 11,39% au premier tour, contre 39,00% pour Nadège Abomangoli (LFI-PS-PC-EELV), Aulnay-sous-Bois étant partie intégrante de la 10ème circonscription de la Seine-Saint-Denis. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés LFI-PS-PC-EELV avec 44,80% contre 55,20% pour les vainqueurs. Nadège Abomangoli remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Élections législatives à Aulnay-sous-Bois : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville d'Aulnay-sous-Bois, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent les résultats des élections législatives. Le taux de chômage à 18,56% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs quant aux directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 5159 hab/km² et 44,94% de population active, ces données pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Un salaire moyen mensuel net de 2218,22 euros par mois souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 16 147 votants. Enfin, la présence d'une population immigrée de 30,81% et d'une population étrangère de 23,96% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,97% à Aulnay-sous-Bois, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Aulnay-sous-Bois L'étude des scrutins électoraux antérieurs est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Lors des européennes de début juin, 42,44% des inscrits sur les listes électorales d'Aulnay-sous-Bois avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 36,24% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 36,25% au premier tour et seulement 38,35% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Aulnay-sous-Bois ? En comparaison, au niveau de l'Hexagone, la participation aux élections législatives 2022 représentait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour.