Résultat des législatives à Tremblay-en-France : premiers chiffres de l'élection 2024

19:53 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Tremblay-en-France convoité L'autre question qui entoure ces législatives 2024 est celle du poids de la gauche après la construction du Front populaire. La liste PS-Place publique dirigée par Raphaël Glucksmann avait cumulé 6,46% à Tremblay-en-France pour ces élections continentales. Mais la gauche pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 55% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Tremblay-en-France, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 38,63% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter enfin avec les 54% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (49,48% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,07% pour Yannick Jadot, 3,21% pour Fabien Roussel et 0,7% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Quel score pour le RN à Tremblay-en-France lors des législatives ? Que retenir de l'ensemble de ces chiffres ? Les sondeurs annoncent un Rassemblement national à environ 33% des suffrages dans l'Hexagone ce dimanche 30 juin, soit 15 points de plus que sa marque de 2022. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique devrait le pousser à 29% à Tremblay-en-France, soit 15 points de plus également que son score de la dernière fois au niveau local. Mais Tremblay-en-France n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a visiblement enregistré ici que 1 point de plus entre les européennes de 2019 et celles de 2024 par exemple. Voilà qui devrait relativiser les conclusions les plus précipitées.

15:31 - L'exception Tremblay-en-France lors des européennes 2024 Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît aussi comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Lors des européennes en effet, la liste du Rassemblement national avait obtenu 22,66% des suffrages à Tremblay-en-France. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Manon Aubry qui finissait en première position avec 43,5%.

14:32 - Tremblay-en-France avait voté Mélenchon au premier tour de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection présidentielle. Avec 16,18%, c'est un résultat décevant qu'avait fait Marine Le Pen à Tremblay-en-France au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La patronne du Rassemblement national était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 49,48% et 17,1% des voix. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 65,85% devant Marine Le Pen (34,15%).

12:32 - À Tremblay-en-France, les résultats des dernières législatives aussi valables aujourd'hui ? Le résultat obtenu par la formation de Jordan Bardella au premier tour va être le déterminant localement pour cette élection du Parlement français 2024. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Tremblay-en-France en 2022, lors des élections législatives, avec 14,63% au premier tour, contre 38,63% pour Clémentine Autain (Nupes), Tremblay-en-France votant pour la 11ème circonscription de la Seine-Saint-Denis. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

11:02 - Tremblay-en-France : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la ville de Tremblay-en-France, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 41% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 14,74%. De plus, le taux de familles propriétaires (57,72%) souligne le poids des questions de logement et d'aménagement du territoire. Le taux de familles possédant au moins une voiture (78,11%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 7 497 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 14,81% et d'une population immigrée de 21,15% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, évalué à 7,21% à Tremblay-en-France, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections législatives à Tremblay-en-France ? Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des consultations démocratiques antérieures. Il y a quelques semaines, lors des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 58,99% des inscrits sur les listes électorales de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), à comparer avec une abstention de 63,04% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 64,09% au premier tour et seulement 78,72% au second tour. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 20 746 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 41,21% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 30,95% au premier tour.