Résultat de la législative à Villerupt : en direct

En direct

18:58 - Quel résultat à Villerupt pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était limitée à Villerupt. Et c'est sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,6% et 1,81% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 33,25% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Villerupt ? A l'issue du dernier scrutin présidentiel, à Villerupt, Jean-Luc Mélenchon terminait en première position avec 28,84% des voix, devant Marine Le Pen à 24,8%. On trouvait plus loin Emmanuel Macron, en troisième position avec 23,93% et Éric Zemmour à 5,82%. Mais en France, Emmanuel Macron se sortait de cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indications nationales des dernières semaines viendront peut-être chambouler ce décor lors des législatives dans la cité. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à arriver à 1 petit point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national très proche, non loin des 20%.

14:30 - A la lumière de la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Villerupt ? À Villerupt, le taux de participation sera sans nul doute l'un des critères importants de ces élections législatives 2022. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 38,85% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 35,55% au premier tour. L'inflation et son impact sur le quotidien des familles seraient notamment susceptibles d'inciter les citoyens de Villerupt (54190) à se désintéresser du scrutin.

11:30 - À Villerupt, les chiffres de l'abstention lors des élections législatives seront un élément clé Plus de la moitié des votants ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. Comment votent d'ordinaire les habitants de cette agglomération ? Cinq ans auparavant, lors des législatives, parmi les 5 365 personnes en âge de voter à Villerupt, 38,4% s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour. Le taux de participation était de 35,38% au deuxième tour.