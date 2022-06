Résultat de la législative à Vireux-Wallerand : en direct

En direct

19:22 - Quel résultat aux législatives de Vireux-Wallerand pour la coalition de gauche ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 21,47% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans l'unique bureau de vote de Vireux-Wallerand le dimanche 10 avril. Et c'est sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,19% et 1,75% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un total estimé à 25,41% pour la Nupes.

16:30 - Les études sondagières, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Vireux-Wallerand ? La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé la majorité présidentielle dans les intentions de vote vendredi soir. Dans cette séquence, le RN a passé la barre des 19%. Ces tendances nationales des dernières heures se répercuteront probablement à Vireux-Wallerand au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Or Marine Le Pen avait glané la meilleure place à la dernière élection présidentielle à Vireux-Wallerand avec 35,49% des suffrages, au 1er round. Jean-Luc Mélenchon arrivait en deuxième position à 21,47%, devant Emmanuel Macron à 20,59% et Éric Zemmour à 8,98%.

14:30 - La participation reste la grande inconnue de ces législatives 2022 à Vireux-Wallerand À Vireux-Wallerand, l'une des clés de ce scrutin législatif sera l'ampleur de l'abstention. La perte de pouvoir d'achat serait notamment en mesure d'éloigner les habitants de Vireux-Wallerand des bureaux de vote. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 310 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 70,1% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 70,76% au premier tour, ce qui représentait 927 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.

11:30 - Au moment des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à Vireux-Wallerand ? Au cours des dernières années, les 1 998 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. A l'occasion des législatives de 2017, parmi les 1 332 inscrits sur les listes électorales à Vireux-Wallerand, 47,97% s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour. Le taux de participation était de 39,56% au second round. Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type de scrutin. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.