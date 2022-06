Résultat de la législative à Vitrolles : en direct

En direct

18:46 - Qui vont choisir les supporters de gauche à Vitrolles ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin n'avait eu lieu qu'à Vitrolles. Les reports des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à regarder de près ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,11% et 1,13% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un total estimé à 30,99% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.

16:30 - Que disent les sondages des législatives 2022 pour Vitrolles ? A la dernière élection présidentielle, à Vitrolles, Marine Le Pen avait fini la course en pôle position avec 31,24% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 26,75%, puis Emmanuel Macron, en troisième position à 19,05% et Éric Zemmour à 8,67%. Mais à l’échelle nationale, Emmanuel Macron achevait ce premier tour avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les dynamiques nationales des derniers jours infléchiront sans doute ce décor et donc le résultat des législatives dans la ville dimanche. Et pour rappel, la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Au même moment, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Vitrolles À Vitrolles, le taux d'abstention constituera immanquablement l'un des facteurs essentiels de ces élections législatives. La perte de pouvoir d'achat est susceptible de faire le jeu du pourcentage d'abstention à Vitrolles (13127). Lors du second tour de la dernière présidentielle, 28,22% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 26,59% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - A la proclamation des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à Vitrolles ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. L'observation des résultats des élections antérieures est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette agglomération. Au moment des précédentes législatives, le taux d'abstention avait atteint 68,25% au premier tour dans la commune à Vitrolles. Le taux d'abstention était de 59,41% au round numéro deux.