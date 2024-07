Résultat des législatives 2024 à Rognac : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Comment la composition démographique de Rognac façonne les résultats électoraux ?

En pleine campagne électorale législative, Rognac est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 12 175 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 032 entreprises témoignent d'une économie prospère. Dans l'agglomération, 35% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 6,8% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 408 personnes (3,36%) favorise une richesse culturelle précieuse. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,89%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2456,9 euros/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Pour finir, à Rognac, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.