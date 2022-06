En direct

18:45 - Quel résultat à Wattrelos pour le bloc des Insoumis et de ses alliés ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin n'avait eu lieu qu'à Wattrelos. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,28% et 1,2% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 3,48% à gauche de l'échiquier, vote Mélenchon exclu.

16:30 - Les études sondagières, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Wattrelos ? La Nupes est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Pendant ce temps, le Rassemblement national a passé la barre des 19%. Ces indicateurs des ultimes semaines auront probablement un écho sur les législatives à Wattrelos ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Lors de la dernière élection, à Wattrelos, Marine Le Pen achevait la course en tête au 1er tour de la présidentielle avec 32,86% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 28,53%. Suivaient Emmanuel Macron à 21,83% et Éric Zemmour avec 5,34%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron en tête à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - La participation reste l'enjeu majeur de ces élections législatives 2022 à Wattrelos À Wattrelos, le taux d'abstention constituera sans aucun doute l'un des critères décisifs de ces législatives 2022. Les études révèlent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle changer pour des législatives ? Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 64,98% des personnes en âge de participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part à l'élection. La participation était de 67,11% au premier tour, ce qui représentait 19 049 personnes. En proportion, au niveau national, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - À Wattrelos quel était le pourcentage de l'abstention à Wattrelos en 2017 ? Au fil des dernières années, les 41 060 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, durant les législatives, le pourcentage de participation avait atteint 38,08% au premier tour dans la commune à Wattrelos, à comparer avec un taux de participation de 35,13% au deuxième round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'image des élections législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012.