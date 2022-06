Résultat de la législative à Yvré-l'Évêque : en direct

12/06/22 19:21

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Yvré-l'Évêque sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:21 - Que peut espérer le bloc de gauche pour ces législatives à Yvré-l'Évêque ? Les électeurs d'Yvré-l'Évêque avaient apporté 18,27% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la 1re étape de la présidentielle. N'oublions pas non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 6,42% et 2,32% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un potentiel de 27,01% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune. 16:30 - Les études sondagières, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Yvré-l'Évêque ? L'alliance LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen est venu coller les 20%. Ces mouvements des ultimes semaines s'appliqueront sans doute sur le résultat des législatives à Yvré-l'Évêque ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Or Emmanuel Macron avait obtenu la tête du vote à la dernière élection présidentielle à Yvré-l'Évêque avec 35,19% des votes exprimés, au premier round. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 19,75%, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,27% et Yannick Jadot à 6,42%. Par contre au niveau national, Emmanuel Macron concluait ce premier round avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23%, et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. 14:30 - L'abstention est attendue autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Yvré-l'Évêque Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Yvré-l'Évêque, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre en Ukraine serait susceptible de pousser les habitants d'Yvré-l'Évêque (72530) à se désintéresser du scrutin. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 3 534 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 80,16% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 79,65% au premier tour, soit 2 815 personnes. En comparaison, au niveau de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - À Yvré-l'Évêque, le score de l'abstention à l'occasion des législatives 2022 sera un élément important Au cours des élections antérieures, les 4 327 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2017, au moment des législatives, 3 509 électeurs d'Yvré-l'Évêque avaient pris part au vote au premier tour (soit 57,08%), contre une participation de 47,39% pour le dernier round. Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de scrutin. Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 à Yvré-l'Évêque Les données de ces législatives 2022 à Yvré-l'Évêque sont simples : la ville ne compte qu'une seule circonscription où s'affrontent 11 candidats. Un nombre d'impétrants comparable à celui des autres circonscriptions françaises. Les électeurs ont jusqu'à 18 heures en fin de journée pour gagner les urnes. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour améliorer la participation.

Résultat des élections législatives 2022 à Yvré-l'Évêque

Les élections législatives 2022 auront lieu à Yvré-l'Évêque comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Sarthe

Tête de liste Liste François Le Forestier Les Républicains Alexandra Monet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Vincent Picavez Divers extrême gauche Marylin Zbirou Ecologistes Serge Jover Divers extrême gauche Olivier Beslier Reconquête ! Muriel Cabaret Divers gauche Marietta Karamanli Nouvelle union populaire écologique et sociale Eric Trochon Droite souverainiste Angéline Furet Rassemblement National Thomas Hubert Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Yvré-l'Évêque : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Yvré-l'Évêque ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Les électeurs de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Pendant la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 35.2% des suffrages au premier tour à Yvré-l'Évêque, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste de la présidentielle de 2022 et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 19.8% et 18.3% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle d'Yvré-l'Évêque grâce à 68.6% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 31.5% des suffrages.