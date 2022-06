Résultat de la législative à Yzeure : en direct

12/06/22 18:49

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Yzeure sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:49 - Que peut espérer la coalition de gauche pour ces législatives à Yzeure ? Une des questions clés de ces élections législatives, en France comme à Yzeure, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait obtenu 20,49% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Et c'est sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,57% et 2,89% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 27,95% pour la Nupes pour ces législatives à Yzeure. 16:30 - Les enquêtes d'opinion, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Yzeure ? La majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter très près de de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant la trêve. Le RN, pour sa part, a courru après les 20%. Ces mouvements des derniers jours auront sans doute une résonnance sur les législatives à Yzeure dimanche. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Or le président sortant avait obtenu 29,82% des voix à Yzeure, à l'issue de la dernière présidentielle contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du FN accumulait 22,25% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 20,49% (contre 21,95%). 14:30 - L'abstention sera étudiée autant que les résultats des élections législatives 2022 à Yzeure Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Yzeure, qu'en sera-t-il de la participation ? La guerre aux portes de l'Europe est de nature à nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants d'Yzeure (03400). Il y a deux mois, au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 26,16% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 23,32% au premier tour. En comparaison, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - La participation va-t-elle encore descendre lors des législatives 2022 à Yzeure ? Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette agglomération, il est indispensable d'observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. Cinq années plus tôt, à l'occasion des législatives, 48,09% des électeurs d'Yzeure avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. Le taux d'abstention était de 45,66% pour le round numéro deux. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. 09:30 - Quelques données clés pour les élections législatives à Yzeure Bienvenue dans ce live où vous pourrez vivre cette 1re étape des élection législatives à Yzeure, jusqu'à ce que le résultat soit dévoilé. On dénombre 9 candidats dans la circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs auront jusqu'à 19 heures pour trancher ce dimanche de 1er tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Yzeure

Les élections législatives 2022 auront lieu à Yzeure comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Allier

Tête de liste Liste Marion Sennepin Ecologistes Marie Cibert Rassemblement National Michel Barbarin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jean Mallot Divers gauche Jean-Marc Collot Divers extrême gauche Pierre de Nicolay Reconquête ! Fabien Malavaud Divers droite Roger Litaudon Les Républicains Yannick Monnet Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Yzeure : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 29,8% des suffrages au premier tour à Yzeure, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du Rassemblement National et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 22,3% et 20,5% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle d'Yzeure grâce à 62,0% des voix, abandonnant ainsi à Marine Le Pen 38,0% des suffrages. Les votants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à Yzeure (03400) ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin 2022.