En direct

19:52 - Pour la gauche, les 21,16% de Mélenchon au Lardin-Saint-Lazare scrutés Dans les 2 bureaux de vote du Lardin-Saint-Lazare, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les législatives. Le candidat insoumis avait atteint 21,16% des suffrages le 10 avril dernier. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 1,04% et 2,66% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un point de départ de 24,86% pour le bloc de gauche pour ces législatives au Lardin-Saint-Lazare.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 au Lardin-Saint-Lazare ? Les dynamiques nationales des dernières heures se répercuteront sans doute au Lardin-Saint-Lazare dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête, devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, au Lardin-Saint-Lazare cette fois, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 34,06% des suffrages. En seconde position, arrivait Jean-Luc Mélenchon à 21,16%, puis Emmanuel Macron à 19,92% et Éric Zemmour à 4,74%. Le président-candidat atteignait en revanche un peu moins de 28% des votes dans l'ensemble du pays, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et près de 22% pour Jean-Luc Mélenchon.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus au Lardin-Saint-Lazare La participation sera sans nul doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 au Lardin-Saint-Lazare. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 20,35% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 18,31% au premier tour. La situation géopolitique actuelle serait notamment en mesure de priver les isoloirs de leurs citoyens au Lardin-Saint-Lazare.

11:30 - La participation au Lardin-Saint-Lazare peut-elle encore descendre lors des élections législatives ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des élections législatives de 2017 ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Au fil des dernières années, les 1 759 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Pendant les législatives de 2017, le pourcentage de participation s'était élevé à 49,47% au premier tour dans la commune au Lardin-Saint-Lazare. Le taux de participation était de 44,46% pour le second round.