Résultat des législatives 2024 à Sarlat-la-Canéda : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Élections législatives à Sarlat-la-Canéda : impact de la démographie et de l'économie locale

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Sarlat-la-Canéda révèlent des tendances nettes qui pourraient influencer le résultat des élections législatives. La répartition démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 24% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 37,02% de 60 ans et plus. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (58,55%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 3 553 votants. Le nombre de familles monoparentales (19,13%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (12,48%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 18,0%, comme à Sarlat-la-Canéda, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.