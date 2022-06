18:44 - Quel résultat aux législatives du Tampon pour les Insoumis et leurs alliés ?

Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était déroulée seulement au Tampon. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 1,88% et 1,53% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 39,56% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives au Tampon.