Résultat de la législative aux Adrets-de-l'Estérel : en direct

12/06/22 19:24

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 des Adrets-de-l'Estérel sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:24 - Quel candidat vont plebisciter les supporters de gauche aux Adrets-de-l'Estérel ? Une des clés de ces élections législatives, en France comme aux Adrets-de-l'Estérel, sera le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait obtenu 12,01% des suffrages le 10 avril dernier dans la commune. Mais il faut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,5% et 1,48% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 17,99% aux Adrets-de-l'Estérel pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Aux Adrets-de-l'Estérel, des sondages aussi valables ? Marine Le Pen avait obtenu la tête du vote à l'issue de la dernière élection à la présidence de la République aux Adrets-de-l'Estérel avec 28,1% des votes exprimés, au 1er round. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 26,8%, devant Éric Zemmour à 14,42% et Jean-Luc Mélenchon à 12,01%. En revanche en France, Emmanuel Macron achevait ce premier tour avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront probablement infléchir ce paysage lors des législatives aux Adrets-de-l'Estérel dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Et pour rappel, la Nupes est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. 14:30 - La participation reste le chiffre phare de ces législatives aux Adrets-de-l'Estérel Aux Adrets-de-l'Estérel, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera incontestablement l'ampleur de l'abstention. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du deuxième tour de la présidentielle, sur les 2 224 personnes en âge de voter au sein de la ville, 76,48% avaient participé au vote. La participation était de 74,19% au premier tour, ce qui représentait 1 650 personnes. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences sur les tarifs des matières premières pourraient dépouiller les bureaux de vote de leurs électeurs aux Adrets-de-l'Estérel (83600). 11:30 - Aux Adrets-de-l'Estérel, les chiffres de l'abstention à l'occasion des législatives 2022 seront un élément essentiel Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des dernières élections. Durant les précédentes législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 58,22% au premier tour des inscrits sur les listes électorales des Adrets-de-l'Estérel. Le taux d'abstention était de 55,83% pour le deuxième tour. Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. 09:30 - Les paramètres clés des élections aux Adrets-de-l'Estérel Pour ces élections législatives aux Adrets-de-l'Estérel, les 2 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 2) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour lancer le dépouillement. Ce sont 11 candidats qui se présentent dans l'unique circonscription correspondant à la ville, soit à peu près autant que la moyenne en France.

Les élections législatives 2022 auront lieu aux Adrets-de-l'Estérel comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Tête de liste Liste Nathalie Hollender Divers extrême droite Baptiste Laroche Reconquête ! Joël Herve Ecologistes Robert Caraguel Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Marc Maurin Les Républicains Anne Des Accords Divers droite Brigitte Auloy Droite souverainiste Rémi Kranzer Divers extrême gauche Julie Lechanteux Rassemblement National Charles Malot Ecologistes Philippe Michel-Kleisbauer Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Les inscrits sur les listes électorales des Adrets-de-l'Estérel prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022. Ils devront participer aux législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Lors de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 28% des suffrages au premier tour aux Adrets-de-l'Estérel. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, qui avaient respectivement obtenu 27% et 14% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle des Adrets-de-l'Estérel gratifiée de 52% des votes, cédant ainsi à Emmanuel Macron 48% des suffrages. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de s'emparer d'un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ?