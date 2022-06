Résultat de la législative aux Grandes-Ventes : 2e tour en direct

En direct

18:42 - La coalition LFI-PS-EELV s'était placée troisième aux Grandes-Ventes dimanche dernier La proportion des électeurs de la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés sera un des paramètres de ces élections législatives en France. L'Insoumis avait cumulé 10,91% des suffrages dans la commune le dimanche 12 juin. Mais ce premier résultat est néanmoins à évaluer au regard des votes de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 10,57%, 2,5%, 0,86% et 1,25% le 10 avril. Voilà qui donnait un total en théorie de 15,18% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés.

15:30 - Quel résultat pour le second tour des législatives aux Grandes-Ventes ? D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple aux Grandes-Ventes. La candidature Rassemblement National a enregistré 41,78% des voix le 12 juin dernier au soir du premier tour de l'élection législative. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à 30,88% et 10,91% des votes.

13:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives aux Grandes-Ventes ? Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le pourcentage d'abstention qui est trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives s'élevait à 42,64% au second round contre 55,4% en 2012, lors du deuxième tour de scrutin. Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? Au moment des élections législatives de 2017, le taux d'abstention s'élevait à 57,03% des inscrits sur les listes électorales des Grandes-Ventes au premier tour, contre un taux d'abstention de 52,18% pour le second tour.