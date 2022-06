Résultat des législatives aux Grandes-Ventes - Election 2022 (76950) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 aux Grandes-Ventes est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Seine-Maritime

Résultat de la législative dans la 10ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Les Grandes-Ventes Xavier Batut (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,58% 30,88% Anaïs Thomas (Ballotage) Rassemblement National 29,42% 41,78% Véronique Bérégovoy Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,01% 10,91% Pascale Kéradec-Dujardin Divers droite 7,14% 6,30% Nicolas Dumas Reconquête ! 3,56% 3,38% Jérôme Huvey Divers 2,72% 2,30% Marine Lercier Ecologistes 2,20% 1,84% Nicolas Crambes Divers extrême gauche 1,85% 1,23% Véronique Baudet Droite souverainiste 1,51% 1,38% Participation au scrutin Circonscription Les Grandes-Ventes Taux de participation 51,91% 47,74% Taux d'abstention 48,09% 52,26% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,11% 2,81% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55% 0,74% Nombre de votants 57 261 675

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat du premier round de l' élection législative 2022 aux Grandes-Ventes. La candidate Rassemblement National décroche la première place chez les 1414 citoyens votant dans la 10ème circonscription de la Seine-Maritime et demeurant aux Grandes-Ventes. Toutefois, le résultat de la législative dans cette circonscription peut toujours basculer si les électeurs des 229 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux des Grandes-Ventes. L'abstention parmi les électeurs enregistrés sur les listes électorales dans la commune au niveau de la 10ème circonscription de la Seine-Maritime atteint 52% (soit 675 votants). Au niveau de la commune, Anaïs Thomas a raflé 42% des voix. Elle coiffe au poteau Xavier Batut (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Véronique Bérégovoy (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent dans l'ordre 31% et 11% des voix.

Législatives 2022 aux Grandes-Ventes : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives aux Grandes-Ventes (76) ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin 2022. Les électeurs de cette ville se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 46,4% des voix au premier tour aux Grandes-Ventes, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier de chez Rothschild et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 22,7% et 10,6% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens des Grandes-Ventes avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui accordant 64,5% des votes, abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 35,5% des suffrages.