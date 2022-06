Résultat de la législative aux Pennes-Mirabeau : en direct

Aux Pennes-Mirabeau, le taux d'abstention sera à n'en pas douter l'un des critères décisifs des élections législatives 2022. La guerre russo-ukrainienne est de nature à modifier les décisions que prendront les électeurs des Pennes-Mirabeau. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 25,19% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 25,24% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

La majorité a chuté tout près de de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant la trêve. Le RN, lui, s'est rapproché des 20%. Ces mouvements des dernières heures auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives aux Pennes-Mirabeau ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or Marine Le Pen avait glané la première position lors de la présidentielle en avril aux Pennes-Mirabeau avec 38,38% des votes exprimés, au premier round. Emmanuel Macron terminait deuxième à 19,21%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 14,62% et Éric Zemmour à 11,86%. Par contre en France, Emmanuel Macron concluait cette première étape avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15%, et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

Dans les 17 bureaux de vote des Pennes-Mirabeau, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat insoumis avait cumulé 14,62% des suffrages le dimanche 10 avril. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,36% et 0,96% au premier tour de la présidentielle. Soit un point de départ de 18,94% pour le bloc de gauche pour ces législatives aux Pennes-Mirabeau.

Comme partout en France, les habitants des Pennes-Mirabeau ( Bouches-du-Rhône ) seront incités à contribuer aux résultats des législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel candidat pencheront-ils ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 38,4% des suffrages au premier tour aux Pennes-Mirabeau. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19,2% et 14,6% des voix. Le choix des administrés des Pennes-Mirabeau était resté égal au second tour en faveur de Marine Le Pen (61,4% des suffrages). Emmanuel Macron avait rassemblé 38,6% des suffrages. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette agglomération où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier.