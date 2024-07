Résultat des législatives 2024 à Cabriès : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Analyse socio-économique de Cabriès : perspectives électorales

La composition démographique et la situation socio-économique de Cabriès contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Dans la commune, 19,06% des résidents sont des enfants, et 25,6% ont 60 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 33,96%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,58%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,33%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (44,37%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Cabriès, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.