Résultat des législatives 2024 à Septèmes-les-Vallons : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Septèmes-les-Vallons : démographie et socio-économie impactent les législatives

La structure démographique et socio-économique de Septèmes-les-Vallons façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi les résultats des élections législatives. La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 34% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,94% sont des personnes âgées. Un salaire moyen mensuel net de 2327,67 euros par mois montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 3 407 votants. Le nombre de familles monoparentales (20,13%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,02%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Septèmes-les-Vallons mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 32,27% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.