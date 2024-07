Résultat des législatives à Aix-en-Provence : suivez le verdict EN DIRECT

17:29 - Comprendre l'électorat d'Aix-en-Provence : un regard sur la démographie locale

En pleine campagne électorale législative, Aix-en-Provence est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 29,55% de cadres pour 147 478 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 21 796 entreprises, Aix-en-Provence offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (35,18%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Aix-en-Provence abrite une communauté diversifiée, avec ses 10 359 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,6%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2853,08 €/mois. À Aix-en-Provence, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.