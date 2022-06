Résultat de la législative aux Villages Vovéens : en direct

12/06/22 10:56

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 des Villages Vovéens sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:56 - On peut choisir jusqu'à 18 heures aux Villages Vovéens pour ces législatives 2022 Bienvenue sur cette page où nous suivrons les jalons de ce 1er round des législatives aux Villages Vovéens, jusqu'à ce que les résultats soient communiqués. On compte 9 candidats dans l'unique circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir ce dimanche de premier tour dans les 5 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 aux Villages Vovéens

Les élections législatives 2022 auront lieu aux Villages Vovéens comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription d'Eure-et-Loir

Tête de liste Liste Mathieu Gaston Nouvelle union populaire écologique et sociale Vincent Lhopiteau Reconquête ! Philippe Vigier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Virginia de Oliveira Rassemblement National Pierre Mioque Ecologistes Anne-Laure Assayag Divers extrême gauche Evelyne Dassas Ecologistes Elisabeth Meyblum Les Républicains Aude Lemoine Droite souverainiste

Législatives 2022 aux Villages Vovéens : les enjeux

Lors de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 37% des suffrages au premier tour aux Villages Vovéens, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La République En Marche et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 24% et 14% des votes. Le choix des citoyens des Villages Vovéens était resté constant au second tour en faveur de Marine Le Pen (57% des votes). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 43% des voix. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de s'emparer d'un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des élections législatives aux Villages Vovéens (28150) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin prochains.