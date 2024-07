Résultat des législatives 2024 à Armentières : les premiers chiffres du 2e tour

17:59 - Armentières : législatives et dynamiques démographiques

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Armentières est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 25 581 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 383 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (32,5%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La population étrangère de 1 517 personnes (6,01%) favorise une ouverture culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 813 euros/an, la commune affiche un taux de chômage de 18,37%, révélant une situation économique instable. À Armentières, où les moins de 30 ans représentent 41% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.