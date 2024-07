Résultat des législatives 2024 à Montbéliard : les premiers chiffres du 2e tour

À Montbéliard, l'un des critères clés des législatives 2024 est le taux d'abstention. Dans la ville, dimanche, 39,05% des électeurs se sont abstenus au premier tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 56,45% au premier tour et 61,03% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 36,73% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 31,45% au premier tour.

Montbéliard : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans la commune de Montbéliard, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 39% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 21,98%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Un salaire moyen mensuel net de 2216,65 €/mois peut être révélateur de situations de précarité financière pour certains foyers. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 18,19% et d'une population étrangère de 12,75% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Montbéliard mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 37,47% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.