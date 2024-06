Résultat des législatives à Allonne : l'élection 2024 en direct

14:23 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Allonne

Dans la commune d'Allonne, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent le résultat des législatives. Avec un pourcentage de 35% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 10,17%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments clés. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (69,58%) met en exergue le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (14,67%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 628 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,96%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,32%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Allonne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 22,68% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.