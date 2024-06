Résultat des législatives à Saint-Martin-le-Nœud : l'élection 2024 en direct

11:02 - Analyse socio-économique de Saint-Martin-le-Nœud : perspectives électorales

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Saint-Martin-le-Nœud comme partout en France. Dotée de 446 logements pour 1 053 habitants, la densité de la ville est de 191 habitants par km². Ses 42 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la localité, 28% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 27,61% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 42,57% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 38,92% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 570,70 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Saint-Martin-le-Nœud affirme l'attachement des habitants aux valeurs de l'Hexagone.