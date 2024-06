Résultat des législatives à Goincourt : l'élection 2024 en direct

14:24 - Élections législatives à Goincourt : impact de la démographie et de l'économie locale

Quel portrait faire de Goincourt, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 571 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 68 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 834 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (90,21%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 32,06% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 42,18% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 124,15 euros, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Goincourt, les enjeux locaux, tels que le travail, l'instruction et l'inflation, rejoignent ceux de l'Hexagone.