Résultat des législatives 2024 à Bègles : les premiers chiffres du 2e tour

17:59 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Bègles

Au cœur de la campagne électorale législative, Bègles se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 30 813 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 2 954 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (74,81%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La présence de 3 176 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 13,15%, favorise son ouverture au monde. Malgré un taux de chômage de 13,74%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 25 882 euros/an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Bègles, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir partagé et florissant.