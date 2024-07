Résultat des législatives 2024 à Talence : les premiers chiffres du 2e tour

Le taux de participation est indéniablement l'un des critères importants de ce scrutin législatif. Le taux d'abstention à Talence lors du 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 30,09%. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 28,26% dans l'agglomération. L'abstention était de 22,88% au premier tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,72% au premier tour et 49,54% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Talence aujourd'hui ? Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont notamment en mesure d'impacter la participation à Talence.

17:29 - Talence aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Quel impact auront les électeurs de Talence sur le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 13,71% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les mesures sur le travail. Avec 46,38% de population active et une densité de population de 5050 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux important de cadres, représentant 27,75%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 12,80% et d'une population étrangère de 10,49% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, de 19,95% à Talence, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.