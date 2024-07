Résultat des législatives 2024 à Villenave-d'Ornon : les premiers chiffres du 2e tour

Loïc Prud'Homme (Front populaire) a rassemblé 40,21% des voix à Villenave-d'Ornon le 30 juin dernier, pour le premier tour des élections législatives. Un résultat qui lui a permis d'arriver devant Ariane Ary (Ensemble !) et Maryvonne Basteres (Rassemblement National) avec 28,44% et 27,97% des électeurs. Loïc Prud'Homme était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Gironde dans son ensemble, avec cette fois 49,83%, devant Ariane Ary avec 27,75% et Maryvonne Basteres avec 19,56%.

Comment ont voté les électeurs de cette agglomération lors des consultations démocratiques passées ? Comme stipulé dans le post précédent, la participation au premier tour des élections législatives à Villenave-d'Ornon a atteint 67,94%, plus importante de 16 points que celle des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 51,71% des personnes habilitées à participer à une élection à Villenave-d'Ornon s'étaient effectivement rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 51,19% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle s'élevait à 26% à 12 h et 59% à 17 heures pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Villenave-d'Ornon

Dans la ville de Villenave-d'Ornon, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 11,12% et une densité de population de 1487 habitants/km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (85,98%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 12 418 votants. Enfin, la présence d'une population immigrée de 10,27% et d'une population étrangère de 7,68% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Villenave-d'Ornon mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 24,41% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.