Résultat des législatives 2024 à Vert-le-Grand (91810) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Vert-le-Grand, quel candidat vont plebisciter les électeurs de la gauche ? Combien d'électeurs voteront pour le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné comme plus proche du RN dans les derniers sondages juste avant ce second tour ? Les 28% des votes obtenus au niveau national sont encourageants. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Vert-le-Grand, le binôme Front populaire a pour sa part glané 20,83% des votes dans la commune. Une évolution en comparaison des 19,24% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le RN a nettement gagné du terrain à Vert-le-Grand en 2 ans Au niveau local, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives 2024 sera très scruté. Alors que sur la France entière, les résultats du RN ont affiché plus de 30% des voix aux élections législatives fin juin, soit quinze points de plus qu'en 2022, la progression locale semble plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà avancé de 20 points ici entre 2022 et 2024. En faisant une projection sommaire, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:05 - Un RN déjà favori au second tour tour Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) a obtenu 42,8% des votes à Vert-le-Grand le 30 juin, au soir du premier round de l'élection législative. Naïma Sifer (Ensemble ! - Majorité présidentielle) obtenait 22,48%. Mathieu Hillaire (Union de la gauche) récupérait 20,83% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription, Nathalie Da Conceicao Carvalho glanant cette fois 40,3%, devant Mathieu Hillaire avec 26,54% et Naïma Sifer avec 22,09%.

19:21 - Que retenir de la participation par rapport au scrutin européen à Vert-le-Grand ? Comment votent généralement les électeurs de cette localité ? Le 30 juin dernier, la participation au premier tour des élections législatives 2024 à Vert-le-Grand a atteint 69,81%, dépassant celle des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, 55,45% des personnes en âge de voter à Vert-le-Grand s'étaient effectivement rendues dans l'isoloir. La participation était de 51,17% lors des élections européennes de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - À Vert-le-Grand, la participation a atteint 69,81% lors du premier round des élections législatives 2024 L'un des critères essentiels de ces élections législatives est indiscutablement le taux de participation. Les résidents de Vert-le-Grand ont participé au 1er tour des législatives 2024 à hauteur de 69,81%. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 737 personnes en âge de voter dans la commune, 78,18% étaient allées voter. La participation était de 74,57% au second tour, ce qui représentait 1 296 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 48,79% au premier tour et 47,52% au second tour.

17:29 - Dynamique électorale à Vert-le-Grand : une analyse socio-démographique Quel impact auront les habitants de Vert-le-Grand sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 152 habitants par km² et 52,89% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,45% pourrait agir sur les attentes des habitants en matière de mesures sur l'emploi. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (87,29%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 845 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,90%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,63%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 7,44% à Vert-le-Grand, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.