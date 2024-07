Résultat des législatives 2024 à Fleury-Mérogis : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Fleury-Mérogis : démographie, élections et stratégies politiques

La composition démographique et socio-économique de Fleury-Mérogis définit les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des législatives. Avec une densité de population de 1563 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 13,07%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 391 € par an peut être l'expression de situations de précarité financière pour certains foyers. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 25,32% et d'une population étrangère de 22,67% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Fleury-Mérogis mettent en relief une diversité de qualifications, avec 39,96% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.