Résultat des législatives 2024 à Bourges : les premiers chiffres du 2e tour

L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. À Bourges, le pourcentage d'abstention au premier round des élections législatives 2024 s'élevait à 40,42%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, le pourcentage d'abstention représentait effectivement 54,57% dans la commune de Bourges, contre une abstention de 55,57% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 h.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Bourges : ce qu'il faut savoir

Dans la ville de Bourges, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 35% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 15,77%. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (66,72%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 18 560 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 7,91% et d'une population immigrée de 10,12% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Bourges mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 27,78% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.