Résultat des législatives 2024 à Bruges : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Bruges : enjeux locaux et perspectives électorales

Dans la ville de Bruges, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 37% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 18,22% de 60 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 2604,63 € par mois montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 6 672 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,55%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (6,56%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (39,26%), témoigne d'une population instruite à Bruges, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et d'entrepreneuriat.