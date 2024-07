Résultat des législatives 2024 à Eysines : les premiers chiffres du 2e tour

17:59 - Eysines : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans la commune d'Eysines, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans l'agglomération, avec près de 36% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,33%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (48,61%) met en relief le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 981 €/an souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 7 584 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 7,44% et d'une population immigrée de 9,78% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation à Eysines mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,7% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.