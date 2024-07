Résultat des législatives 2024 au Bouscat : les premiers chiffres du 2e tour

Au Bouscat, la participation constitue incontestablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Les résidents du Bouscat ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 73,29%. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 52,97% au premier tour. Au second tour, 50,59% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui au Bouscat ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 75,25% des électeurs de l'agglomération. Le taux de participation était de 78,75% au premier tour, ce qui représentait 14 290 personnes. La perte de confiance dans les partis traditionnels pourrait en effet renforcer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens du Bouscat (33110).

17:29 - Le Bouscat : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

La composition démographique et la situation socio-économique du Bouscat façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec une densité de population de 4491 hab/km² et 46,54% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 9,91% pourrait agir sur les attentes des électeurs quant aux mesures sur le travail. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 29,36%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,60%) révèle des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (7,62%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (44,15%), témoigne d'une population instruite au Bouscat, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.